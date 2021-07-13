اليوم السابع
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شاهد تحطيم لافتة "المهدى المنتظر" بعد القبض عليه فى الغربية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:18 م
شاهد تحطيم لافتة "المهدى المنتظر" بعد القبض عليه فى الغربية مدعى المهدية
الغربية_ مصطفى عادل

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قامت أسرة المواطن "م.م.ح" من مدينة قطور بمحافظة الغربية، والذى زعم أنه المهدى المنتظر بتكسير اللافتة التى كتب عليها بأنه المهدى المنتظر، وعلقها على مدخل منزله.

وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات مع مواطن يدعى م.م.ح مقيم بقطور لزعمه أنه المهدى المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدى المنتظر.

 

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم بعدما علق لافتة على باب منزله وادعى أنه المهدى المنتظر، وآثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وتم التحفظ عليه والتحقيق معه فى تلك الواقعة.

لافته
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مدير امن الغربية

المهدى المنتظر

قطور

محافظة الغربية

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