سلامة الغذاء توافق على طلبات "المنشآت السياحية" وتمنح أعضاءها خصما 50%

كتب محمد أسعد

قال المصرى - في بيان صادر عن الغرفة- إن المشاوارت والمباحثات التى قامت بها الغرفة مع المسئولين بالهيئة المصرية لسلامة الغذاء، الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب مراد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، من أجل تقديم الهيئة لتيسيرات وتسهيلات لأعضاء الغرفة، قد أسفرت عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح أعضاء الجمعية العمومية للغرفة تخفيضاً بلغ 50% من الرسوم كاستثناء ولفترة ستة شهور تبدأ من أول يوليو الجارى وحتى نهاية 2021.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017 قد منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصلاحية فيما يخص بالرقابة على تداول الغذاء، وإنه فى هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالواقع الرسمية المصرية بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والاستدراك الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشان نظام حصول المنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء، الذى صدر فى ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنه 2020، فى مادته الاولى ( بحظر تداول الغذاء فى المنشآت السياحة والفندقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة)، ووضعت اشتراطات وقواعد فنية وإنشائية وهندسية لمنح هذه التراخيص.

وأكد عادل المصرى، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قررت أيضاً رسوماً قد يصعب على القطاع السياحى فى الوقت الحالى التعامل بها ومعها وتحملها، نظراً لما تمر به صناعة السياحة المصرية من تداعيات سلبية من نتائج فيروس كورونا، وتراجع وتدنى الإيرادات بالمنشآت والمطاعم السياحية، منذ الجائحة فى مارس 2020 ، الأمر الذى دعا الغرفة إلى التقدم للهيئة بمذكرة عاجلة للمطالبة بتخفيض هذه الرسوم لأعضاء الغرفة.

وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالتعاون والتنسيق والتفاهم بين الغرفة والهيئة، مشيراً إلى أن الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة، سبق وأن استجاب لمطالب الغرفة بمنح المنشآت والمطاعم السياحية، مهلة جديدة مدتها ستة شهور تنتهى فى 22 نوفمبر 2021، لتلقى الهيئة لطلبات المنشآت لإصدار التراخيص الخاصة بتداول الغذاء، بعدما كانت محدد لها يوم 22 مايو 2021 موعداً نهائياً لتلقى هذه الطلبات، وذلك فى إطار الهدف المشترك المنشود فى تقديم طعام غذائى سليم وآمن وصحى.

ودعا عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة بإستثمار هذه المهلة والتخفيض فى قيمة رسوم المعانيات وسرعة إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، والذى يستوجب بعده البدء فى توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات فى مطابخ المنشآت والمطاعم إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات.