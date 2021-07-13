اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:47 م
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:07 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ثباتا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الأمس.
 
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنوك المركزى المصرى ،والأهلى المصرى، وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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