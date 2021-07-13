اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:01 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما للتشجيع على التبرع

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما للتشجيع على التبرع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد - محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

وزيرة الصحة توجه بتخصيص فرق بمراكز تجميع البلازما لتشجيع المواطنين على التبرع

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