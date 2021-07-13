حبس عاطل قتل صديقه طعنا بسكين بسبب خلافات على تعاطى المخدرات بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بقتل صديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلاف بينهما خلال قضائهما سهرة، وخلافهما على تعاطي المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة بالدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن المجني عليه كان بصحبة صديقه، وخلال قضائهما سهرة بالشقة، وتعاطيهما المواد المخدرة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات، مما دفع المتهم للحصول على سكين المطبخ والاعتداء على المجني عليه. تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.