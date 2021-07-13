حبس عاطل بتهمة سرقة أدوية ومستحضرات تجميل من صيدلية فى المعادى 4 أيام

أمرت نيابة المعادى، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بسرقة مستحضرات تجميل وبعض الأدوية من داخل صيدلية بأسلوب "المغافلة".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، باستبيان الأمر تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال شروعه فى السرقة من داخل الصيدلية المشار إليها، وبحوزته (كمية من مستحضرات التجميل وبعض الأدوية).

وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها، أقر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع فى السرقة من داخلها، كما أضاف بسابقة قيام المتهم بسرقة كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقاً.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل الصيدليات بأسلوب "المغافلة"، واعترف بسرقة المضبوطات حيازته من داخل (2) صيدلية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.