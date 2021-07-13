اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حبس المدعى بأنه المهدى المنتظر 4 أيام على ذمة التحقيقات بالغربية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:09 م
حبس المدعى بأنه المهدى المنتظر 4 أيام على ذمة التحقيقات بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة قطور، فى محافظة الغربية، بحبس مواطن يدعى م.م.ح، مقيم بقطور 4 أيام على ذمة التحقيقات لزعمه إنه المهدى المنتظر وتعليقه لافتة على باب منزله بأنه هو المهدى المنتظر.
 
كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز قطور بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المذكور بعدما علق لافتة على باب منزله، وادعى أنه المهدى المنتظر، وآثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالى، وتم التحفظ عليه، والتحقيق معه فى تلك الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 

مدير امن الغربية

المهدى المنتظر

قطور

محافظة الغربية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة