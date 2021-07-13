جامعة سوهاج تطلق قوافل بيطرية لقريتى الخنانسة وإقصاص

سوهاج محمود مقبول

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قوافلها البيطرية المجانية لعلاج الحيوانات والدواجن بقريتي الخنانسة بمركز المنشاة، واقصاص بمركز المراغة، حيث تم فحص وعلاج 840 حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات و130 حالة من الطيور.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص علي تنظيم هذه القوافل لتقديم الخدمات العلاجية البيطرية بصورة مستمرة للقري الأكثر احتياجاََ، مضيفاً أن هذه القوافل المجانية تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة)، للقرى الأكثر إحتياجاً.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، إنه خلال القافلتين تم علاج وفحص عدد من الحالات المرضية التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفاً أنه تم تشخيص علاج حالات مختلفة من الطيور ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلتين عدد من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، مشيراً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في التدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.



جانب من القافلة البيطرية لجامعة سوهاج



القافلة البيطرية بقرية الفرسية



قافلة جامعة سوهاج البيطرية