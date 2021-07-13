تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل.. غدا على اليوم السابع

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل التي أطلقها البنك المركزى بفائدة 3% على 30 سنة، إضافة إلى تأكيد الرئيس عبد السيسي أن اﻣﺘﻼك مصر اﻟﻘﺪرة ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ والسلام.

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اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ وﻓﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻰ واﻟﻘﺒﺮﺻﻰ ﻣﻦ ذوى اﻟﺠﺬور المصرية.. وﻳﺆﻛﺪ:

اﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼم.. اﻟﺮﺋﻴﺲ: ﻣﺒﺎدرة إﺣﻴﺎء اﻟﺠﺬور رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮدة وروح ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺼﺮ ﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎش ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ وﺗﺮك أﺛﺮا أو إرﺛﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ

اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى لمحدودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟﺪﺧﻞ.. تخصيص 100 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ 3% لمدة تصل إلى 30 سنة

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