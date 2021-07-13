تعرف على مجهودات حملات حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل لجنة حماية المستهلك، بمحافظة بنى سويف، اليوم، الثلاثاء، جهودها فى ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب فى أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتى قد شكلها المحافظ" الدكتور محمد هانى غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، وتضم فى عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية" مفاجئة" بدائرة مركز ومدينة اهناسيا، شملت محال تجارية ومطاعم، ومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز ومنشآت طبية ،و التى أسفرت عن غلق معلمين للتحاليل الطبية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، ومحضرين لعيادة خاصة ومركز علاج طبيعى لمخالفة اشتراطات الترخيص، و التى تمثلت فى وجود غرفتى عمليات "غير مرخصة"، وتم غلقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر، علاوة على سوء تخزين أدوية، والتحفظ على أدوية مدرجة "جدول الأدوية المخدرة"، بالإضافة إلى محضرين لمستوصف خيرى وعيادة خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص وعدم إصدار إيصال مهن حرة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم تحرير 7 محاضر لمخالفات بمنشآت تجارية ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ، و التى تضمنت 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية ،ومحضرين لتدنى مستوى النظافة، ومحضر لحيازة لحوم "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على 54 كيلوجرام، ومحضر لعدم الإعلان الأسعار، فى حين تم تحرير أكثر من 120 محضر اشغالات متنوعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.

أشار "حمودة" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لمكافحة الغش التجارى، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى الحملات التى تنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على الصيدليات ومخازنها، فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

شارك فى الحملة المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، العقيد عمرو عبد العزيز مدير شرطة المرافق، ومسؤولى التموين ومباحث التموين والطب البيطرى ومراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلى والعلاج الحر بالصحة.