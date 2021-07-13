اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:49 ص
أكرم القصاص
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تايلاند تقرر الجمع بين لقاحي سينوفاك وأسترازينيكا لزيادة الوقاية من كوفيد-19

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
تايلاند تقرر الجمع بين لقاحي سينوفاك وأسترازينيكا لزيادة الوقاية من كوفيد-19 لقاح كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية إنها قررت استخدام لقاح كوفيد-19 من أسترازينيكا كجرعة ثانية لأولئك الذين تلقوا لقاح سينوفاك كجرعة أولى لزيادة الحماية ضد المرض.

وقال وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، خلال مؤتمر صحفي "هذا القرار لتحسين الحماية ضد سلالة دلتا وبناء مستوى عال من المناعة ضد المرض"، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تايلاند وجيرانها مثل إندونيسيا أبلغوا عن تسجيل إصابات بين العاملين الطبيين والعاملين في الخطوط الأمامية، وهم ممن تم تلقيحهم بلقاح سينوفاك.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان وزارة الصحة التايلاندية أن 618 عاملاً في المجال الطبي من أصل 677348 فردًا تلقوا جرعتين من سينوفاك، قد أصيبوا بفيروس كوفيد-19 في الفترة من أبريل إلى يوليو.

 

 

 


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

لقاح

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