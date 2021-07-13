انتظام وصول طلاب الثانوية العامة للجان الامتحانات بالشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء انتظام فى وصول الطلبة الممتحنين إليها بعد قطعهم مسافات مترجلين وفى سيارات .

وشهد محيط لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد تواجد أعداد من أولياء الأمور ممن قاموا بتوصيل أبنائهم للجان، وطبقت فى مختلف اللجان الإجراءات الاحترازية أمام كل لجنة.

بدورها أقامت قوات الأمن كردونات بمحيط لجان الامتحانات، حيث سبق انطلاق الامتحانات قيام فريق من الصحة وشباب متطوعين بتعقيم اللجان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان امتحانات الثانوية العامة فى مدينة الشيخ زويد تعقد فى 3 لجان بعدد 246 طالب وطالبة، وهى 2 لجنة إلكترونية ولجنة واحدة ورقية، لافتا إلى أن المدارس الثانوية بالشيخ زويد هى مدرسة البنين ومدرسة البنات ومدرسة الفارابى بقرية الجورة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات فى هذه اللجان تسير بانتظام، ولم تتلق غرفة العمليات المتابعة لسير الامتحانات بديوان المديرية منها أى شكاوى وملاحظات حتى اللحظة .