النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث الواحات بالجيزة وتستعلم عن حالة المصابين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق الواحات، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ17 آخرين أصيبوا فى الحادث، وطلبت تقرير طبى حول حالتهم.

وذكر شهود عيان، أن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف إحدى فتيات العائلة بمحافظة المنيا، وخلال عودتهم اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن انقلاب السيارة.

وأضاف شهود العيان، أنه من بين المتوفين فتاة ووالدها، بالإضافة إلى سائق السيارة، وأنهم من عائلة واحدة، يقيمون بقرية فى الواحات البحرية.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة.

تم نقل الضحايا للمستشفى، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.