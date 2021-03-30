القوى العاملة: زيادة وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة لـ 500 ألف عامل

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف الى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر ، موجها مديرية القوى العاملة بالشرقية مدحت الغمراوي بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل .



جاء ذلك خلال تسليم الوزير 500 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي ، للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة في منطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، في إطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.



وحرص الوزير على تسليم تلك الوثائق التأمينية في مقر عمل المزارعين تأكيدا منه على أهمية المزارع والعامل المصري بصفة عامة لتوجيه رسالة تفيد بأننا نهتم بكافة قطاعات العمال ونسعى لتوفير عنصر الأمان لهم ولأسرهم وهو جزء بسيط مما يستحقه العامل المصري.



وأعرب الوزير عن سعادته لوجوده فى أجواء ذكرته بنصير العمال الراحل محمد فريد خميس الذي كان له دور بالغ في إكرام العامل واعتباره القيمة الحقيقية للصناعة المصرية.



وأكد سعفان أنه اليوم سعيد بتكريم العامل المصري الذي يثبت دائما أنه الأقوى في مواجهة التحديات الأمر الذي ظهر جليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة قائلا: "عندما يواجه العامل المصري التحديات يصنع الإعجاز وليس الانجاز ".



ومن جانبه قال مدحت الغمراوي مدير المديرية أن هذا ليس الحفل الأول لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لكن الجهود مستمرة لحصرها بتوجيهات وزير القوى العاملة المستمرة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية ورعاية القوى العاملة .









