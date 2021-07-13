اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:02 م
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الرئيس السيسى يعزى مصطفى الكاظمى فى ضحايا حادث مستشفى الحسين بالعراق

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:33 م
الرئيس السيسى يعزى مصطفى الكاظمى فى ضحايا حادث مستشفى الحسين بالعراق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفي الكاظمي. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم خالص التعازى فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
 
من جانبه، أعرب الكاظمي عن تقديره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.

السيسي

العراق

مستشفي الحسين بالعراق

عاجل

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