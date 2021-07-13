اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة: 1.8 مليون زائر لبوابة الوظائف الحكومية منذ 30 يونيو الماضى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:19 م
التنظيم والإدارة: 1.8 مليون زائر لبوابة الوظائف الحكومية منذ 30 يونيو الماضى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن نشر 6 آلاف و577 إعلان وظائف للعمل بالحكومة، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها الجهاز عقب تطويرها يوم 30 يونيو الماضي.

أضاف الشيخ، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" والذي يذاع عبر قناة dmc، أن عدد من زار البوابة منذ 30 يونيو الماضى بلغ مليونا و800 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من المقرر نشر إعلان لشغل 83 وظيفة كادر جامعي بجامعة جنوب الوادي غدا.

وكشف الدكتور صالح الشيخ، عن تسجيل 8 آلاف و268 موظفا منتدبا طلبات لنقلهم للجهات المنتدبين لديها، وذلك على قاعدة بيانات المنتدبين، والتي أطلقها الجهاز في 27 مايو الماضي، منهم 3 آلاف و405 موظفا مر على انتدابهم من جهة عملهم الأصلية أكثر من 4 سنوات بنسبة 41%.

وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% من الذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوج/ة ويعول، مطلق/ة ويعول، أرمل/ة ويعول، كما تبلغ نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الجهاز يدرس الطلبات المستوفاة للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.


الدكتور صالح الشيخ

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

اخبار التليفزيون

بوابة الوظائف الحكومية

اخبار

وظائف للعمل بالحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صالح الشيخ: تدريب أكثر من 40 ألف موظف من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 23 يونيو 2021 05:46 م

صالح الشيخ: أزمة كورونا غير مسبوقة ووضعتنا بمعادلة بين الحياة واستمرار الحياة

الأربعاء، 23 يونيو 2021 11:34 ص

صالح الشيخ يشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة فيه رئيسا "للتنظيم والإدارة"

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:10 م

صالح الشيخ لـ"اليوم السابع": الموافقة على تثبيت 60 موظفا بسكك حديد مصر

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:41 م

صالح الشيخ: التسوية لـ209 موظفين فى 3 وحدات إدارية

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة