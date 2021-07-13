التنظيم والإدارة: 1.8 مليون زائر لبوابة الوظائف الحكومية منذ 30 يونيو الماضى

إبراهيم حسان

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن نشر 6 آلاف و577 إعلان وظائف للعمل بالحكومة، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية والتي أطلقها الجهاز عقب تطويرها يوم 30 يونيو الماضي.



أضاف الشيخ، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" والذي يذاع عبر قناة dmc، أن عدد من زار البوابة منذ 30 يونيو الماضى بلغ مليونا و800 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من المقرر نشر إعلان لشغل 83 وظيفة كادر جامعي بجامعة جنوب الوادي غدا.



وكشف الدكتور صالح الشيخ، عن تسجيل 8 آلاف و268 موظفا منتدبا طلبات لنقلهم للجهات المنتدبين لديها، وذلك على قاعدة بيانات المنتدبين، والتي أطلقها الجهاز في 27 مايو الماضي، منهم 3 آلاف و405 موظفا مر على انتدابهم من جهة عملهم الأصلية أكثر من 4 سنوات بنسبة 41%.



وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة 64% من إجمالي عدد المسجلين من الإناث و36% من الذكور، بينما تبلغ نسبة الموظفين الذين يعولون أسرهم 92.6%، ما بين متزوج/ة ويعول، مطلق/ة ويعول، أرمل/ة ويعول، كما تبلغ نسبة المنتدبين في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، 41%، و17% في المحافظات الحدودية منهم نسبة 9% في محافظة البحر الأحمر.



وأشار إلى أن الجهاز يدرس الطلبات المستوفاة للمستندات المطلوبة ويعرضها تباعا على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لاستصدار قرار نقلهم للجهات المنتدبين إليها.