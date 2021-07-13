التصريح بدفن جثمان الطفل "عمار" ضحية جيرانه بالخانكة

القليوبية _ إبراهيم سالم

صرحت نيابة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بدفن جثمان الطفل "عمار ر"، 6 سنوات، والذى قتل على يد جارته وزوجها ونجليهما، وقاموا بدفنه ببدروم المنزل بمنطقة القلج بالخانكة، وكانت انتهت منذ قليل أعمال الصفة التشريحية للطفل لبيان سبب الوفاة، وانتقلت الأسرة لدفنهم بمقابر العائلة بالخانكة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تمكنت من ضبط سيدة وزوجها ونجليها لاتهامهم بقتل طفل، ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة الثلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعمال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نحبهم وقتله، وعلي الفور تقرر تشكيل فريق بحثي من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجني عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وقامت بذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها 47 سنة، ونجليها، بحفر حفرة بالدور الأرضي بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

وتحرر المحضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين بما تم أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة مركز الخانكة، كما انتقل فريق النيابة لمنزل الواقعة بالقلج وسط كردون أمني شديد، وارشدوا عن مكان دفن الجثة وجرى استخراج الجثة، وإحالتها للطب الشرعي للتشريح، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.