اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:47 م
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البورصة تنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى.. مؤشرها الرئيسي يقفز بنسبة 2%

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:06 م
البورصة تنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى.. مؤشرها الرئيسي يقفز بنسبة 2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي كبير، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.9%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.27%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، خلال تعاملات اليوم، في حين مالت تعاملات العرب والاجانب نحو الشراء، وبغلت قيمة صافي مشتريات العرب نحو 34.8 مليون جنيه، وبلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب نحو 425.5 مليون جنيه.


البورصة

ارتفاع

العرب والاجانب

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