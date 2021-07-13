البحرين تمنع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت البحرين منع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



