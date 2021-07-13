البحرين تمنع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا

أعلنت البحرين منع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
البحرين تمنع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كوروناالثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:57 م
كورونا -أرشيفية
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