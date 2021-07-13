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البحرين تمنع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:57 م
البحرين تمنع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت البحرين منع دخول القادمين من دول بينها تونس وإيران والعراق والمكسيك بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. 

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