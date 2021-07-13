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الإعلام الأمنى العراقي: القبض على 6 متسللين من سوريا إلى غربى نينوى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:24 م
الإعلام الأمنى العراقي: القبض على 6 متسللين من سوريا إلى غربى نينوى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، القبض على ستة متسللين من الحدود السورية غربى محافظة نينوى. وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم  الثلاثاء  - أنه تم القبض على المتسللين فور تجاوزهم للشريط الحدودي

وذكرت الخلية فى بيان، انه"استناداً إلى معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى والتى اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود ثلاثة حالات تسلل عبر الشريط الحدودى مع سوريا، وعلى إثر تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة ١٥ وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ بنصب كمائن للمتسللين فى منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربى نينوى".

واضافت، أنه "تم القبض عليهم فور تجاوزهم للشريط الحدودى باتجاه اراضينا، حيث تم القبض على اثنين من حملة الجنسية السورية بحالتى تسلل، فيما تم القبض على اربعة اخرين تبين انهم عائلة عراقية هربت الى سوريا اثناء معارك التحرير".

وأشارت إلى "تسليم جميع المتسللين إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".انتهى29 ح

 

 


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