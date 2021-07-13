اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:37 م
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اقتصادية "قناة السويس": تفريغ 964 طن حديد بميناء غرب بورسعيد

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:22 م
اقتصادية "قناة السويس": تفريغ 964 طن حديد بميناء غرب بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  wm everest وجنسيتها مالطا  ويبلغ طولها 152 متراً بغاطس 7,2 متر وذلك لتفريغ 964 طن حديد  بالميناء .

وذكر البيان الصادر عن المنطقة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة  وخروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة   ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن  المنتظر دخول  سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفى هذا الصدد يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.


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