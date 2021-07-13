وأشارت إلى وجود عدة تيسيرات لإجراءات العبور بالنسبة للعالقين والحالات الإنسانية، علاوة على إدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار لقطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات لقطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.