"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 156 صك أضحية فى 11 إدارة بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل فى مشروع صكوك الأضاحى فى المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن نتائج بيع الصكوك شملت التالي:- (المركز الأول - إدارة أوقاف النمسا قامت ببيع ما يقرب من 33 صك - المركز الثانى - إدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 30 صك - المركز الثالث - إدارة أوقاف بندر الأقصر قامت ببيع ما يقرب من 17 صك - المركز الرابع - إدارة أوقاف أصفون قامت ببيع ما يقرب 16 صك - المركز الخامس - ديوان عام المديرية قام ببيع 15 صك - المركز السادس - إدارة أوقاف كومير قامت ببيع 8 صكوك - المركز السادس مكرر - إدارة أوقاف الطود قامت ببيع 8 صكوك - المركز السابع - أدارة أوقاف القرنة قامت ببيع 6 صكوك - المركز الثامن - إدارة أوقاف ارمنت قامت ببيع 5 صكوك - المركز الثامن مكرر - إدارة أوقاف الزينية قامت ببيع 5 صكوك - المركز التاسع - إدارة أوقاف البياضية قامت ببيع 4 صكوك، بجانب بيع 9 صكوك فى الـ24 ساعة الماضية).

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحى والأهداف المرجوة منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف الأقصر.

ووجه الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر للمسؤولين عن مشروع "صكوك الأضاحي" بالمديرية لما يبذلونه من جهد كبير، والذى نتج عنه بيع ما يقرب من 142 صك على مستوى محافظة الأقصر، وذلك داخل 11 إدارة بالمحافظة.