اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:31 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تخصص نحو 800 مليون دولار للمشروعات الإنسانية فى سوريا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:01 ص
ألمانيا تخصص نحو 800 مليون دولار للمشروعات الإنسانية فى سوريا سوريا - صورة ارشيفية
أ ش أ

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خصصت ألمانيا ما يقرب من 800 مليون دولار للمشروعات الإنسانية في سوريا، حيث أن أكثر من ربع هذا التمويل حصل عليه برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر للنازحين داخليا مواد غذائية.
 
وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، اليوم، أن الحرب في سوريا خلال عشر سنوات أدت إلى جوع اثنين من بين كل ثلاثة أشخاص هناك، ويعتمد النازحون السوريون في البلد نفسه واللاجئون منهم في البلدان المجاورة على المساعدات الإنسانية.
 
وقال إن ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر المانحين، تتحمل المسؤولية في المنطقة- سوريا- بغض النظر عن الاعتبارات السياسية. 
 

ألمانيا

سوريا

المشروعات الإنسانية فى سوريا

الحرب في سوريا

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