اليوم السابع
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أسعار الذهب في مصر اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:09 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط في مصر، وذلك مع تحرك ملحوظ للسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، وتوقعات بمزيد من التغير في سعر المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1810 دولار.

 
ويترقب سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (يونيو) وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.
 
هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية المرتقبة ستؤدي إلى تغير أسعار الذهب على مدار اليوم فى أكثر من جلسة، وهو ما يعني تغيرات في أسعار الذهب اليوم بمصر طوال تداولات الثلاثاء.

سعر جرام الذهب

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 24

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