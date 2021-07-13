أسعار الذهب في مصر اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط في مصر، وذلك مع تحرك ملحوظ للسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، وتوقعات بمزيد من التغير في سعر المعدن النفيس.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 18 سجل 675 جنيها.



عيار 21 سجل 788 جنيها.



عيار 24 سجل 900.75 جنيه.



الجنيه الذهب 6304 جنيهات.



اونصة الذهب 1810 دولار.

ويترقب سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (يونيو) وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.