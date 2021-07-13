أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ 26 جنيها فى المزرعة

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو في المزرعة، مقابل 28 جنيها للكيلو في أسعار امس كما انخفض السعر للمستهلك ليتراوح بين 29 - 31 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن البلدى بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البيض الأبيض عند 38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.