اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:54 ص
أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. تتراوح بين 31-33 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا اليوم الاثنين 12-7-2021، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك. 
 
وسجلت الدواجن البيضاء المزارع 27 - 28 جنيها للكيلو وفقا لسعر المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو،  والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها وسجلت أسعار الدواجن البلدى بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 
 
وبالنسبة لأسعار البيض فسجل البيض الأبيض 38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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