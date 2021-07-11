أسعار الخضروات الجملة اليوم.. البطاطس تتراوح بين 2.5-5 جنيهات للكيلو

كتب أحمد حمادة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 11-7-2021 استقرارا فى سوق الجملة بـ6 أكتوبر بحسب الأسعار الرسمية المعلنة.

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.5-3 جنيهات، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2-5.5 جنيها للكيلو، وسعر وسجلت أسعار الثوم بين 17-27 جنيها للكيلو ، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.