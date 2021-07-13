أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-7-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد ارتفعت مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، بنك البركة مصر، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضى، المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للمحابس، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، أسمنت سيناء. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، الأهلي للتنمية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العربية للصناعات الهندسية، بنك البركة مصر، دلتا للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العربية لاستصلاح الأراضى، المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جولدن تكس للأصواف، المصرية للمنتجعات السياحية، العربية للمحابس، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، أسمنت سيناء.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقى 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 668.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 351.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.81%، والعرب على 3.65% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.97%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.1 مليون جنيه، 514.2 ألف جنيه، 846.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 872.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 10431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 12832 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 4089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3321 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2805 نقطة.

وصعدت أسهم 128 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 19.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.67%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.774 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 28.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.65%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 24.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.5%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 6.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.4%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 96.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.33%.