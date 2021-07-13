أخبار مصر.. التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، منها إطلاق البنك المركزى مبادرة بـ100مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وإعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوجه فريق الأهلى إلى المملكة المغربية لأداء مباراة نهائى بطولة أفريقيا أمام كايزر تشيفز.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى 2021 – 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم ألفني.

الاتحاد الأوروبى: أزمة سد النهضة ضمن أولوياتنا والحوار سبيل لحل القضية

قال الاتحاد الأوروبي، إن أزمة سد النهضة ضمن أولوياتنا، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، جاء ذلك ردا على سؤال لقناة العربية. كان جان ألسبورن وزير خارجية لوكسمبورج، قال فى تصريحات لقناة الحدث، إن أزمة سد النهضة معقدة ويجب عدم التوهم بتداعياتها الخطيرة، مشددا على أن مصر سترد بجدية على أى نقص فى منسوب المياه.

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

أرسل الرئيس عبد ألفتاح السيسى برقية عزاء لرئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمى بمحافظة ذى قار بالعراق.

التفاصيل الكاملة لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.. 100 مليار جنيه قروض بتيسيرات لمحدودى ومتوسطى الدخل.. عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً..والحد الأدنى لمقدمات الحجز متدرج من 10% إلى 20% من قيمة الوحدة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة ألفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وزيرة التضامن توافق على منح للجمعيات بقيمة مليار و420 مليون جنيه خلال 6 أشهر

وافقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى على 789 منحة واردة لـ 232 جمعية بإجمإلى مليار و420 مليون جنيه فى إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى فى يناير 2021، وشهد النصف الأول من عام 2021 قفزة فى عدد وقيمة المنح.

استمرار فتح معبر رفح البرى لعبور العالقين والحالات الحرجة وإدخال المساعدات لغزة

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى، اليوم الثلاثاء، للعبور من وإلى قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، وأعلنت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، على استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار استقبال الحالات الإنسانية والحرجة وإدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

امتحانات الثانوية العامة.. ضبط 27 حالة غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية.. التعليم تحرم الغشاشين من الامتحان عامين.. ألفرنسأوى والإيطإلى يرسمان البسمة على وجوه الطلاب وشكأوى من الألمانى.. صور

أدى 255 ألف و353 طالبا بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، من إجمإلى 257 ألف و145 طالب وطالبة، وذلك فى اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحإلى 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم يرد على مطالب إغلاق تليجرام لمنع الغش بامتحانات الثانوية

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، على مطالب أولياء الأمور، حول إغلاق تطبيق التليجرام الذى يتم استخدامه فى الغش بامتحانات الثانوية العامة، قائلا: هذا ليس اختصاص وزارة التربية والتعليم ولكن هذا اختصاص وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية وله جوانب قانونية ودولية وامنية هذا للعلم فقط.

"إيفرجيفن" تغادر مصر رسميًا بعد 113 يوما من حادث جنوحها.. السفينة فى طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا بعد فحصها.. الشركة المالكة تستبدل "قبطان الجنوح".. وأسامة ربيع: توفير إدارتى إنقإذ فى السويس وبورسعيد.. صور

قالت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحأويات البنمية EVER GIVEN، التى جنحت فى قناة السويس فى 23 مارس الماضى، غادرت مصر رسميًا قبل قليل، فى طريقها إلى ميناء روتردام بهولندا، عبر البحر المتوسط، بعد خضوعها لأعمال الصيانة وألفحص للتأكد من سلامتها بالقرب من مدخل قناة السويس الشرقى بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد رفع الحجز التحفظى عنها.

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والمؤبد لـ37 فى أحداث عنف دلجا بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد على وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، بإحالة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضورى و3 آخرين غيابى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

دار الإفتاء توضح حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. اعرف نص ألفتوى

يبحث الكثير من المسلمين الآن عن طرق الحصول على الأضاحى أو صكوك الأضاحى، مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فيما يبحث البعض عن شراء صكوك الأضاحى بالتقسيط، وفى ذلك ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية نصه: "حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟".

سيدة قطار منوف تروى تفاصيل الواقعة: الكمسارى صفع راكبا لعدم دفعه غرامة 21 جنيها أمام ابنته.. صراخ الطفلة وجع قلبى.. أطالب بمحاسبة الكمسارى لتجأوزه ورفضه قبول الغرامة منى.. وصورت الواقعة لإثبات الحق .. فيديو

قالت هناء زكى قنديل بطلة واقعة تعنيف كمسارى قطار شبين بالمنوفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنها أثناء استقلالها قطار منوف بعد العودة من عملها وأثناء جلوسها فى العربة بعد التحرك من محطة الحامول، سمعت صوت صراخ طفلة فاستطلعت الأمر وفوجئت أن أحد الركاب تعرض للضرب والتنمر من كمسارى ومساعده، لعدم قدرته على دفع قيمة التذكرة.

استشهاد شرطى وإصابة رئيس مباحث 15مايو و3 آخرين صدمتهم سيارة بحريق الأوتوستراد

استشهد مساعد شرطة بعد إصابته بكسر فى قاعة الجمجمة، وأصيب رئيس مباحث 15 مايو، وضابط، وأمينى شرطة، بكدمات وإصابات طفيفة بعدما صدمتهم سيارة مسرعة أثناء قيامهم بمعاينة حريق سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية بمنطقة بين الجبلين، بامتداد محور الأوتوستراد، وكانت الإصابات عبارة عن كدمات، وتم إسعافهم والقبض على السائق، وتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

هيئة سلامة الغذاء تجرى تحقيقات موسعة فى مخألفات المنشآت الغذائية.. رئيس لجنة ألفحص: أكثر المخألفات فى قطاع صناعة الألبان.. تنسيق بين سلامة الغذاء وغرفة صناعة الأغذية.. وحظر استيراد آلات إنتاج الغذاء المستعملة

تجرى هيئة سلامة الغذاء تحقيقات موسعة بشأن شكأوى من مخألفات لدى بعض المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة قطاع الألبان ومنتجاتها، واتخإذ الإجراءات اللازمة لضبط عملية التصنيع بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

تفاصيل مثيرة فى واقعة مصرع شقيق ألفنان رامى صبرى.. هرب من مصحة لعلاج الإدمان وقفز فى ترعة المريوطية.. التقرير الطبى أكد وفاته بـ"اسفكسيا الغرق".. والتحقيقات تكشف: المصحة غير مرخصة والقائمون عليها هربوا النزلاء

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مصرع شقيق ألفنان رامى صبرى غرقًا، بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالجيزة، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ورووا كواليس وفاة الشاب.

البورصة تنهى تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى.. مؤشرها الرئيسى يقفز بنسبة 2%

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعى كبير، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

دار الإفتاء: يجوز الاشتراك فى الأضحية بشرطين.. تعرف عليهما

"ما هو حكم الاشتراك فى الأضحية؟".. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الالكترونى، حيث أوضحت أنه يجوز الاشتراك فى الأضحية بشرطين، الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك فى الشياه.

شاهد تحطيم لافتة "المهدى المنتظر" بعد القبض عليه فى الغربية

قامت أسرة المواطن "م.م.ح" من مدينة قطور بمحافظة الغربية، والذى زعم أنه المهدى المنتظر بتكسير اللافتة التى كتب عليها بأنه المهدى المنتظر، وعلقها على مدخل منزله.

جهاز جديد يقيس مستويات سكر الدم عن طريق اللعاب بدلا من وخز الإصبع

كشف علماء أستراليون عن تطوير اختبار لقياس مستويات السكر فى الدم بالنسبة لمرضى داء السكرى عن طريق لعاب ألفم وليس وخذ الإصبع كما هو معتاد عليه، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

الأرصاد تحذر: ارتفاع فى درجات الحرارة يبدأ الجمعة على كافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 16 يوليو، تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ارتفاع درجات الحرارة غداً بالوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تترأوح بين 2: 4 درجات

بعثة الأهلى تغادر القاهرة لخوض نهائى أفريقيا فى المغرب

غادرت بعثة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

عمرو وردة يرد على صحف اليونان: لم أطرد من تدريب بأوك لسوء السلوك

كشف عمرو وردة نجم بأوك اليونانى ومنتخبنا الوطنى حقيقة التقارير الصحفية التى أدعت طرده من مران فريقه لسوء السلوك، وقال عمرو وردة لليوم السابع: "أنباء طردى من المران غير صحيحة، ولم تحدث على الإطلاق، ووضعى مستقر مع فريقي، وأخوض التدريبات بشكل طبيعي".

حلم تحول إلى كابوس.. خسارة إنجلترا نهائى يورو 2020 يفتح ملف العنصرية مجددا.. انتقادات لحكومة بريطانيا واتهامها بالنفاق بعد إدانة الإساءة العنصرية ضد اللاعبين.. شغب الجماهير يهدد حلم استضافة كأس العالم 2030

تحول حلم ألفوز بكأس أمم أوروبا "يورو 2020" لأول مرة إلى كابوس فى إنجلترا، ليس فقط بعد خسارة منتخب الأسود الثلاثة المباراة النهائية أمام إيطاليا فى ملعبه ووسط جماهيره، وإنما لما حدث بعد المباراة من اعتداءات من بعض الجماهير الإنجليزية على مشجعى منتخب إيطاليا وإساءتهم العنصرية ضد لاعبى منتخب بلادهم الذين أهدروا ضربات الترجيح فى المباراة النهائية.