ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، عن أبو الغيط تأكيده على وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل احتواء آثار هذه الكارثة.