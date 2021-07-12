3 مفاتيح لفهم أسباب أكبر احتجاجات فى كوبا منذ 60 عاما.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

لأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا، تجمع آلاف الأشخاص فى شوارع حوالي 20 بلدة ومدينة للتظاهر فى كوبا، وهم يهتفون "الحرية وتسقط الديكتاتورية"، وهو ما دعى الرئيس ميجيل دياز كانيل إلى الظهور عبر التلفزيون الوطني وتوجيه الدعوة لأتباعه للنزول إلى الشوارع "لمواجهة" المتظاهرين، وقال الرئيس: "تم إصدار أمر القتال: نزل الثوار إلى الشوارع" ، وعزا الأزمة الحالية التي تعيشها الجزيرة إلى الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والإجراءات التي اتخذتها حكومة دونالد ترامب.

بدأت الاحتجاجات في مدينة سان أنطونيو دي لوس بانيوس، جنوب غرب هافانا، ومنذ ذلك الحين، انتشرت مثل صندوق بارود في جميع أنحاء البلاد.

وهناك 3 مفاتيح لفهم الأزمة فى كوبا :

1. أزمة فيروس كورونا

يبدو أن الاحتجاجات في الجزيرة أمس الأحد كانت نتيجة الإنهاك السكاني المتراكم الذي زاد في الأشهر الأخيرة بعد واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية والصحية التي مرت بها الجزيرة منذ ما يسمى بـ "الفترة الخاصة" ( أزمة في أوائل التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي)، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.



كوبا

ويرجع الدافع وراء الوضع الحالي إلى خطورة الوضع مع فيروس كورونا والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والتي جعلت الحياة في كوبا صعبة بشكل متزايد.

وشهدت الجزيرة، التي أبقت الوباء تحت السيطرة في الأشهر الأولى من عام 2020 ، نموًا جديدًا في الأسابيع الأخيرة جعلها من بين الأماكن التي سجلت فيها معظم الحالات من حيث عدد السكان في أمريكا اللاتينية.

يوم الأحد فقط، أبلغت الجزيرة رسميًا عن 6750 حالة إصابة و 31 حالة وفاة، على الرغم من استنكار العديد من جماعات المعارضة أن الأرقام لا تقدم سردًا للوضع الحقيقي، وأن العديد من الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 تُعزى إلى أسباب أخرى.



مظاهرات فى كوبا

وخلال الأسبوع الماضي، حطمت الدولة سجلاتها اليومية من الإصابات والوفيات، مما أدى بحسب التقارير إلى انهيار العديد من المراكز الصحية.

وقال العديد من الكوبيين إن هناك نقص فى الأدوية فى المستشفيات.

2. الوضع الاقتصادي

مع شلل السياحة عمليا - أحد محركات الاقتصاد الكوبي - كان لفيروس كورونا تأثير عميق على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزيرة ، وأضيف إليه ظهور تضخم متزايد ، وانقطاع التيار الكهربائي ، ونقص في الغذاء والدواء و المنتجات الأساسية.

في بداية العام ، اقترحت الحكومة حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي ، مع زيادة الأجور ، أدت إلى ارتفاع الأسعار ، ويقدر الاقتصاديون مثل بافيل فيدال ، من جامعة جافريانا في كالي ، أنها يمكن أن ترتفع بين 500٪ و 900٪ في الأشهر القليلة القادمة.

وبالنظر إلى نقص السيولة بالعملة الأجنبية ، شجعت الحكومة منذ العام الماضي على إنشاء متاجر للعملات القابلة للتحويل بحرية ، حيث بدأوا في بيع بعض المواد الغذائية والضروريات الأساسية المتاحة بعملة لا يتقاضون رواتبهم بها. السكان.

كان الوباء أيضًا مرادفًا للصفوف الطويلة للكوبيين لشراء سلع مثل الزيت أو الصابون أو الدجاج ، وأصبح انقطاع التيار الكهربائي متكررًا بشكل متزايد.

في هافانا ، عاصمة البلاد ، اتخذ المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية في نفس الوقت الذي اشتبكوا فيه أو تعرضوا للقمع من قبل الشرطة.



احتجاجات فى هافانا

أصبحت الأدوية الأساسية نادرة في كل من الصيدليات والمستشفيات ، وفي العديد من المقاطعات بدأوا في بيع الخبز المصنوع من اليقطين بسبب نقص دقيق القمح.

قال الكوبيون إنه لا يوجد حتى أسبرين في بعض المراكز الطبية لتقليل الحمى ، بينما شهدت الجزيرة أيضًا تفشي الجرب والأمراض المعدية الأخرى.

في الشهر الماضي ، قررت الحكومة التوقف عن قبول الدولارات النقدية "مؤقتًا" ، وهي العملة الرئيسية التي يتلقاها الكوبيون في التحويلات ، في إجراء يراه الاقتصاديون أكثر القيود المفروضة على العملة الأمريكية منذ أن فرضت عليها عقوبات على حكومة الولايات المتحدة. فيدل كاسترو.

3. الوصول إلى الإنترنت

قبل يوم الأحد، كانت أكبر مظاهرة احتجاجية في كوبا بعد بدء ثورة فيدل كاسترو قد نُظمت في أغسطس 1994 أمام ماليكون في هافانا.

بعد ما يقرب من 30 عامًا من الحدث المعروف باسم "ماليكونازو" ، كان السيناريو مختلفًا تمامًا: على الرغم من حقيقة أنه خلال حكومة فيدل كاسترو ، تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة ، اتخذ راؤول كاسترو خطوات افتتاحية أدت إلى زيادة الاتصال في الجزيرة .

منذ ذلك الحين ، استخدم الكوبيون شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بعدم ارتياحهم للحكومة لدرجة أنهم دفعوا السلطات في مناسبات عديدة للرد في وسائل الإعلام الرسمية الخاصة بهم حول ما يعلق عليه الكوبيون على الشبكات.



كوبا 2

اليوم ، يمكن لجزء كبير من السكان ، وخاصة الشباب ، الوصول إلى الفيس بوك وتويتر وانستجرام ، Facebook و Twitter و Instagram ، وهي أيضًا قنواتهم الرئيسية للمعلومات فيما يتعلق بالخطاب الرسمي لوسائل الإعلام الحكومية.

كما أدى إلى ظهور العديد من وسائل الإعلام المستقلة التي تتناول قضايا لم تظهر بشكل عام في وسائل الإعلام الرسمية.

كما أصبحت الشبكات قناة للفنانين والصحفيين والمثقفين للمطالبة بحقوقهم أو الدعوة للاحتجاجات.

وفي نوفمبر الماضي ، نظمت مظاهرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اقتحمت الشرطة منزل بعض الفنانين الشباب المضربين عن الطعام.

في الواقع ، كانت الشبكات الاجتماعية أيضًا هي السبيل الذي انتشرت فيه أخبار الاحتجاج في سان أنطونيو أمس الأحد والطريقة التي تم بها تنظيم الاحتجاج الأولي.

تؤكد الحكومة الكوبية أن الشبكات الاجتماعية تستخدم من قبل "أعداء الثورة" لخلق "استراتيجيات لزعزعة الاستقرار" تتبع أدلة وكالة المخابرات المركزية.

وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت متوقعة إلى حد ما بالنسبة للكثيرين ، فإن ما سيحدث الآن هو حالة من عدم اليقين.