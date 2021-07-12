وفد أمريكي يلتقي مسؤولين من هاييتي لدعم سلطات البلاد

(أ ش أ)

قال البيت الأبيض إن مسؤولين أمريكيين سافروا إلى هايتي أمس /الأحد/، حيث التقوا بالسلطات التي تقود تحقيقا في اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس ورئيس الوزراء بالإنابة.

وبحسب ما أورد البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، فقد سافر مسؤولون من وزارات العدل والأمن الداخلي والدولة وكذلك مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض إلى هايتي لدعم أمن البلاد والمساعدة في التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن، إن المسؤولين الأمريكيين التقوا مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كلود جوزيف ورئيس الوزراء المعين أرييل هنري في اجتماع مشترك "لتشجيع الحوار المفتوح والبناء للتوصل إلى اتفاق سياسي يمكن البلاد من إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت هورن إن الوفد الأمريكي التزم في جميع اجتماعاته بدعم الحكومة الهايتية في سعيها لتحقيق العدالة في هذه القضية، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لشعب هايتي في هذا الوقت الصعب"، مضيفة أن " الولايات المتحدة إلى جانب هايتي في أن تصبح دولة أكثر أمنًا وديمقراطية".

كما التقى الوفد الأمريكي بجوزيف لامبرت، الذي يرأس مجلس الشيوخ في هايتي.