اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 11:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الطيران: تذكرة شرم والغردقة 2150 جنيها فقط لتشجيع السياحة الداخلية

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:29 م
وزير الطيران: تذكرة شرم والغردقة 2150 جنيها فقط لتشجيع السياحة الداخلية وزير الطيران المدانى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الطيار محمد منار ، وزير الطيران المدنى، إن أسعار تذاكر الطيران الداخلية انخفضت بشكل كبير من أجل تشجيع السياحة الداخلية، موضحاً أن سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة تصل لـ2150 جنيها، وسعر تذكرة أسوان والأقصر تزيد طفيفاً نظراً لبعد المسافة".
 
وأضاف وزير الطيران، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن هذه الأسعار انخفضت بشكل كبير، فبعدما كانت تصل لـ4 آلاف جنيه أصبحت 2150، من أجل تشجيع السياحة الداخلية، وتابع:" منذ 5 سنوات والطيران الداخلى لا يوجد أي نوع من أنواع القيود على الشركات الخاصة وغير تابعة للحكومة في تسيير رحلات طيران داخلية..لا يوجد احتكار لمصر للطيران".
 
ولفت وزير الطيران، إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة السياحة، مضيفا أن 160 رحلة خلال أيام العيد طرحت الشركة مقاعدهم نظراً لكثرة الإقبال خلال تلك الفترة. 
 

وزير الطيران

اخبار مصر

شرم الشيخ

الغردقة

تذكرة الطيران لشرم الشيخ

سعر تذكرة الطيران للغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة