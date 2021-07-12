ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمد عثمان بعد توليه رئاسة هيئة مفوضى الدولة

كتب : أحمد عبد الهادى

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعد إعادة تشكيله، وبعد أن انضم إليه كُل من المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين / أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الجلسات المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وأعلن المجلس عن تولي، المستشار محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.

السيرة الذاتية :-

المستشار محمد محمود عثمان – مواليد شهر أكتوبر 1951، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من جامعة عين شمس، وعُين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب اعتباراً من 3/8/1980 ، ثم رُقي للدرجات التالية حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 1/7/1997 ، وعمل سيادته في جميع أقسام وإدارات المجلس، كان آخرها رئاسته لإدارة الفتوى للمالية والتموين والتأمينات، ثم تولى سيادته مُراجعة الأحكام للنظر في مدى إمكانية الطعن فيها بمعرفة رئيس هيئة مفوضي الدولة.