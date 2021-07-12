وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا - حسبما ذكر تليفزيون "فرانس 24" الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، انتشار الجيش بثلاث محافظات، من بينها "كوازولو ناتال" التي تعد مسقط رأس زوما، وفي محافظة جوتنج، وفى العاصمة الإدارية "بريتوريا" وجميعهم يشهدون أعمال عنف خلال الاحتجاجات المناهضة لحكم المحكمة.

وبث التليفزيون لقطات مسلجة لأعمال العنف التي تشهدها مناطق في البلاد خلال الاحتجاجات المندلعة والمتواصلة التي نظمها أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق الأسبوع الماضي.

وكان أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق قد نظموا تظاهرات الأسبوع الماضي للإعراب عن احتجاجهم على حكم محكمة بسجن زوما 15 شهرًا على خلفية رفضه لحكم محكمة دستورية بالإدلاء بشهادته في تحقيق يتعلق بفساد عالي المستوى جرى خلال التسع سنوات فترة إدارته للبلاد حتى عام 2018.

وتأمل السلطات في أن انتشار القوات من شأنه أن يساعد في السيطرة على الوضع، كما أن محاميي زوما يطعنون اليوم بالمحكمة العليا للبلاد في حكم سجنه.