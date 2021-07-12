اليوم السابع
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مفوضية الانتخابات العراقية تنفذ عملية محاكاة للتصويت على انتخابات النواب

الإثنين، 12 يوليه 2021 09:25 ص
مفوضية الانتخابات العراقية تنفذ عملية محاكاة للتصويت على انتخابات النواب البرلمان العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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تنفذ مفوضية الانتخابات بالعراق عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص على انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين.
 
وذكرت المفوضية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنها ستنفذ عملية المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها اليوم، بواقع محطة واحدة فى كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 مركزًا والمنتشرة في عموم أرجاء العراق.
 
وأوضحت أن الهدف من تلك المحاكاة التأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها فى المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة (ميرو الكورية)، وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والفريق الدولي للنظم الانتخابية ( IFES ) وتغطية إعلامية.
 
 
 
 
 

 


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