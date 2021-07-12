مستشار وزيرة الصحة: مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتى من اللقاحات

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزارة الصحة للأبحاث، إن هناك اتفاقيات على تصنيع عديد من اللقاحات سواء الخاصة بكورونا أو بالأطفال داخل مصانع فاكسيرا، مشددة على أن مصر تتجه إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وأن مصر فى طريقها للحصول على لقاح فايزر وجونسون آند جونسون.

وأضافت خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، أن مصر ومنذ الوهلة الأولى وهي تطرق كافة الأبواب من أجل الحصول على اللقاحات، ومصر لم تترك لقاح إلا و طرقت أبوابه للحصول عليه، ومصر ستشهد تغطية مكثفة من حيث لقاحات كورونا بداية من شهر أغسطس القادم، مضيفة: مصر صنعت بالفعل اللقاح الصيني وجار الاتفاق على تصنيع اللقاح الروسى".

وتابعت: أن مصر تسعى منذ بداية الجائحة لتسبق العالم فيما يخص فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، مضيفة أن الأمل الوحيد للتحكم في جائحة كورونا هو توفر اللقاحات الأمن والفعالة.

وكانت نهى عاصم قالت إن مصر في نهاية الموجة الثالثة وتخطيناها، مشيرة إلى أن أعداد إصابات كورونا في انخفاض مستمر، وهو ما يؤثر وينعكس على نسب الوفيات وعلى الإقبال على المستشفيات وغرف الرعاية الصحية، مشيدة بدور المواطنين في الاهتمام بإجراءات الوقاية الصحية.



وأضافت: "هناك العديد من الأسباب أدت لانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أولها هو المناعة المكتسبة من الفيروس، وهو ما يقل بالتدريج مع انخفاض معدل الإصابات، ومصر في مرحلة التغطية باللقاحات، ويمكن أن نقول أن اللقاح كان له الفضل الأكبر في انخفاض الأعداد".