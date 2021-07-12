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محافظ الغربية يستجيب لشكوى قاطني الإسكان الاجتماعى بنفيا.. صور

الإثنين، 12 يوليه 2021 08:20 م
محافظ الغربية يستجيب لشكوى قاطني الإسكان الاجتماعى بنفيا.. صور
الغربية عادل ضرة

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في استجابة سريعة من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بشأن حل مشاكل المواطنين قاطني عمارات الإسكان الاجتماعي بناحية نفيا (حي الزهور)، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتنفيذ حملة مكبرة برئاسة المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، تم خلالها تنفيذ ورشة عمل لنظافة ورفع جميع المخلفات من أمام العمارات والطريق بالكامل، ووضع عدد 3 صناديق لتجميع القمامة أمام العمارات السكنية لرفعها بشكل يومي من خلال معدات المركز إلى جانب قص وتهذيب الأشجار وصيانة كشافات الإنارة على الطريق.
 
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وأكد محافظ الغربية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة كل الحرص على الاستجابة الفورية والتعامل بفاعلية مع مشاكل المواطنين، حيث يتم التعامل الفوري مع كافة المشاكل والشكاوى التي ترد إلى المحافظة، حيث حقق محافظة الغربية نسبة 99% في الرد على شكاوى المواطنين بمنظومة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.
 
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