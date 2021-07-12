محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفنى للعام الدراسى المقبل

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسى القادم 2021 / 2022 ، كمرحلة أولى طبقاً لكل مدرسة ، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي ، وتعليم مزدوج.
وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، إلى أنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع.
جانب من اعتماد محافظ الاسكندرية تنسيق القبول بالثانوى الفنى
محافظ الاسكندرية يعتمد قبول التنسيق الفنى
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