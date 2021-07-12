محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الفنى للعام الدراسى المقبل

الإسكندرية - جاكلين منير

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق القبول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسى القادم 2021 / 2022 ، كمرحلة أولى طبقاً لكل مدرسة ، وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقي ، وتعليم مزدوج.

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، إلى أنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فسوف يكون التقدم للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع.



جانب من اعتماد محافظ الاسكندرية تنسيق القبول بالثانوى الفنى