"عليها دماء الولادة".. العثور على طفلة خلف بوابة أحد المنازل بمدينة الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

عثر الأهالى بمدينة الخصوص على رضيعة حديثة الولادة، خلف بوابة أحد المنازل، وكانت بعمر ساعة تقريبا وعلها أثار دماء الولادة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بوضع الطفلة لدى السيدة التى عثرت عليها، لحين عمل تقرير عن تلك السيدة من قبل المجلس القومى للتأكد من كونها أهب لرعاية الطفلة أم لا، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بعثور أهالى مدينة الخصوص على رضيعة حديثة الولادة، خلف بوابة أحد المنازل، وكانت بعمر ساعة تقريبا وعلها أثار دماء الولادة.

وأوضح محمد عدلى، أخصائى خط نجدة الطفل بالقليوبية، أنه تم إطلاق اسم إلهام، كما أوصى فى تقريره حول الواقعة بتسليم الرضيعة للسيدة التى عثرت عليها خلف بوابة أحد المنازل لحين عمل تقرير عن تلك السيدة من قبل المجلس القومى للتأكد من كونها أهل لرعاية الطفلة أم لا.