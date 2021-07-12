اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 04:37 م
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طبيب بيطرى يوزع "دراى فود وماء بارد" على قطط الشوارع.. لايف وصور

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:21 م
طبيب بيطرى يوزع "دراى فود وماء بارد" على قطط الشوارع.. لايف وصور أطباق دراى فود يوميا وماء بارد لإطعام القطط
الغربية _ محمد طارق

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نشر "اليوم السابع" بثًا مباشرا جديدا من داخل مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك مع أحد الأطباء البيطريين الذى أطلق مبادرة لإطعام قطط الشوارع من خلال وضع أطباق دراى فود وماء بارد فى فترات النهار، التى تشهد درجات حرارة عالية .

دراي فود وماء للقطط
دراي فود وماء للقطط

وفى هذا الصدد قال الدكتور حسام الجابرى صاحب المبادرة لـ"اليوم السابع": فكرة المبادرة جاءت خلال شهر رمضان الكريم، عن طريق توفير الطعام للقطط وكلاب الشوارع، وبالفعل تواصلت مع مجموعة من طلبة الاطباء البيطريين التابعين لاحدى الجمعيات الخيرية الخاصة بالحيوانات ، وتم تقسيم المدينة الى مناطق متفرقة لتغطية المدينة بأكملها .

وضع الماء البارد ااقطط
وضع الماء البارد ااقطط

وأضاف: بدأنا بشارع آبن الفارض وسط المدينة وتم وضع اكثر من 20 طبق بداخلهم مياة باردة ودراى فود ، وبالفعل تجاوب معنا الكثير من أهالى المنطقة الذين عرضوا علينا تبرعات كثيرة لنجاح الفكرة ، ثم توجهنا الى باقى الشوارع وذلك بمساعدة العديد من الشباب الذين انضموا للمبادرة .

طبيب بيطرى يوزع أطباق دراى فود يوميا والماء البارد للقطط
طبيب بيطرى يوزع أطباق دراى فود يوميا والماء البارد للقطط

 

وضع الطعام والماء للقط
وضع الطعام والماء للقط

 

 

 

 

 

 

 

 


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