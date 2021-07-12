صحيفة: النساء يشكلن الأغلبية في الحكومة الإسبانية الجديدة بعد التشكيل الوزارى بـ 14 وزيرة

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، إدخال تعديلات على حكومته أطاح من خلالها بوزيرة الخارجية، ارانشا جونزاليس لايا التي تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية أزمة نشبت مع المغرب، ولا يمس التعديل الحكومي بالتحالف القائم بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب بوديموس الأصغر حجما، إذ يحتفظ هذا الطرف اليساري المتشدد بخمس حقائب وزارية.

وأشارت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إلى أن الوجود النسائى سيطر على التعديلات الوزراية الجديدة ، وأصبح هناك 14 وزيرة فى الوقت الذى يوجد فقط 8 رجال، وبالفعل ، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ، في خطابه ، هذه الحقيقة: "إن إعادة التصميم هذه ستعزز وجود المرأة" ، على حد قوله ، مضيفًا أنها تنتقل من 54٪ من الحقائب في أيدي النساء إلى 63٪ الجديدة ، وهو أمر بحسب الرئيس ، "يجعل بلدنا معيارًا في المساواة بين الجنسين".

ولا تزال النساء يشكلن الأغلبية في الحكومة الجديدة التي أعلنها بيدرو سانشيز يوم السبت ، 10 يوليو ، حيث يحتلن 14 من أصل 23 حقيبة وزارية. هذا يفترض أن يكون هناك وزير واحد أكثر من السلطة التنفيذية السابقة، ومن أهمهم نواب الرئيس الثلاثة الذين بقوا بعد رحيل كارمن كالفو - نادية كالفينو ويولاندا دياز وتيريزا ريبيرا - وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة ، الذي ترأسه إيزابيل رودريجيز التي تم تأسيسها حديثًا ، وهي أيضًا وزيرة للسياسة الإقليمية.

تضم السلطة التنفيذية أيضًا رئيس مجلس الشيوخ ، بيلار لوب ، الذي سيحل محل خوان كارلوس كامبو على رأس القضاء ؛ عمدة جافا (برشلونة) ، راكيل سانشيز ، الذي سيكون وزيراً للنقل بدلاً من خوسيه لويس أبالوس ؛ ومندوبة الحكومة في أراجون ، بيلار أليجريا ، المسؤولة عن التربية والتعليم ، بدلاً من إيزابيل سيلا.

وفي شهر مارس من هذا العام ، بعد رحيل نائب الرئيس السابق بابلو إجليسياس ، تفاخر سانتشيز لوسائل الإعلام بأنه يقود حكومة نسوية ، موضحًا أن رئيسه التنفيذي هو السادس في إسبانيا مع أعلى نسبة من النساء والرابع داخل الدولة. الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى ، ما لا يستطيع سانشيز التباهي به هو التقشف ، لأنه لم يحدث أي انخفاض في عدد الوزارات. مع 22 حقيبة ، يعد هذا المدير التنفيذي ، مثله مثل سابقه ، ثاني أكبر منصب في تاريخ الديمقراطية في إسبانيا ، وتجاوزه حقيبة واحدة من قبل أدولفو سواريز بين عامي 1979 و 1981 ، ويتجاوز بكثير 13 وزارة من المجالس التشريعية لماريانو راخوى أو ال 16 من أول هيئة تشريعية لخوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس الحكومة الأسبق.