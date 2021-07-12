شركة مياه الشرب بالبحيرة ترد على شكاوى تلوث المياه بقرى إيتاى البارود

كتبت: شيماء حمدى - ناصر جودة

أرسل القارئ الشحات سليمان محمود سليمان من قرية البهى محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تلوث المياه وتغير خواصها، مطالبا بتدخل شركة المياه لحل المشكلة.

من جانبه، أكد المهندس محمد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، على تكثيف الجهود لمواجهة تلوث مياه الشرب بكافة القرى والمراكز بالمحافظة، مضيفا أنه تم إرسال فريق المعمل المركزى لفحص الشكوى المقدمة من عدد أهالى إيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أنه لا يوجد تلوث بمياه الشرب من خلال سحب عينات عشوائية بهذه المنطقة ومن الخط التابع للشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، أنه يوجد بجميع محطات المياه معامل متخصصة تعمل على مدار الساعة للتأكد من صلاحية المياه المنتجة للمواطن قبل ضخها للاستخدام وذلك بواسطة أحدث الأجهزة التكنولوجية وتحت إشراف كيميائيين أكفاء .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".