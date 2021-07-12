اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدة 84 سنة بمطروح تؤدى امتحان محو الأمية وتنصح الجميع بالتعلم.. صور

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:00 ص
سيدة 84 سنة بمطروح تؤدى امتحان محو الأمية وتنصح الجميع بالتعلم.. صور الحاجة سميرة رجب مرسى تؤدى اختبارات محو الأمية
مطروح – حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة تثير الإعجاب لسيدة  "84 سنة" من محافظة مطروح، أثناء تأديتها لامتحان محو الأمية، داخل مقر فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، بحضور عادل مسلم رئيس الفرع، وحفيدة السيدة، التى ساعدتها فى محو أميتها، ضمن مشروع تخرجها من كلية التربية قسم الطفولة المبكرة، وحضور أساتذة من الجامعة.

سيدة عجوز تؤدي امتحان محو الامية
سيدة عجوز تؤدي امتحان محو الامية

وأكد الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر عميد كلية التربية، والدكتور محمد أبو بكر المدير التنفيذى لوحدة محو الأمية بجامعة مطروح، أنهما حضرا امتحان السيدة العجوز للحصول على شهادة محو الأمية، لكونها حالة متميزة وتشجيعا للطلاب على المزيد من المشاركة المجتمعية، بالمساهمة فى محو أمية غير المتعلمين، وتعزيزا لدور جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، الذى يولى اهتماما خاصاً لتنفيذ بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، من خلال مشاركة الطلاب فى محو أمية غير المتعلمين فى محيطهم الاجتماعي.

الحاجة سميرة رجب 84 عاما وتمحو اميتها
الحاجة سميرة رجب 84 عاما وتمحو اميتها

وأدت الحاجة سميرة رجب مرسى " 84 سنة " الامتحان بيسر وتمكن، وإجادة الكتابة، لقطعة الإملاء، التى أملتها عليها هالة محمد السيد مسئولة الامتحان بفرع محو الأمية، والتى أشادت بتميز الحاجة سميرة وقدرتها على الكتابة والقراءة بيسر، خاصة وهى فى هذا السن المتقدم.

وقالت الحاجة سميرة، إنه كان لديها رغبة فى تعلم القراءة والكتابة، وان حفيدتها شجعتها وساعدتها على ذلك، مشيرة إلى أنها تقدمت لامتحان محو الأمية لأول مرة، وأشادت بالخدمات التى يقدمها فرع محو الأمية.

كبر السن لم يمنع سميرة رجب من التعلم
كبر السن لم يمنع سميرة رجب من التعلم

ووجهت صاحبة الـ 84 عاما، النصيحة للشباب والكبار ممن لا يجيدون القراءة والكتابة، بالتعلم ومحو أميتهم.

وقالت الطالبة شيماء صابر التى علمت جدتها القراء والكتابة، أنه بعد توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة مطروح وهيئة تعليم الكبار، قررت أن تكون مشاركتها من خلال مساعدة القريبين منها، فعرضت على جدتها ورحبت بالفكرة، واهتمت بالتعلم وأحبته، وكن عندها قابلية واهتمام وتطورها كان سريعا فى القراءة والكتابة.

اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز
اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز

وأكد عادل مسلم رئيس فرع محو الأمية بمطروح، أن الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقع بروتوكولات مع جهات عدة، ومن بينها مع الجامعات، بحيث يلتزم كل طالب قبل تخرجه، بتعليم شخص من غير المتعلمين، مشيراً إلى أن الجامعات بدأت فى هذا العمل قبل عامين، وأن جامعة مطروح بدأت هذا العام، وخلال الفترة الماضية بدأ الطلاب تدريس وتعليم غير المتعلمين، ويجرى خلال هذه الفترة إجراء الامتحانات، مشيراً إلى أن الفئة الأكثر إقبالا على التعلم ومحو أميتهم، من أصحاب الأعمار المتوسطة من هم فوق الـ 40 عاما وهناك  أيضا من كبار السن، فى حين إقبال الشباب هو الأقل.

اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز
اساتذة جامعة مطروح يشهدون امتحان محو امية سيدة عجوز

وأضاف " مسلم " أنه يتم فتح فصول لمحو الأمية فى المناطق المختلفة، مع مراعاة أن تكون هناك فصول للسيدات وتدرس لهم وتمتحنهن سيدات.

ورقة امتحان محو الامية لسيدة 84 سنة
ورقة امتحان محو الامية لسيدة 84 سنة

 

 

 


محافظة مطروح

محو الامية

امتحان سيدة 84 سنة

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكاية الست نصرة.. 53 سنة ونجحت فى محو الأمية وحصلت على وظيفة حكومية.. لايف

الأحد، 11 يوليه 2021 01:39 م

روشتة برلمانية للنهوض بقطاع التعليم قبل الجامعى.. "تعليم النواب" توصى بمطالبة المحافظات بسداد مستحقات صندوق تطوير التعليم.. وإعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية.. وتطالب بتعديل مواد التعليم الفنى بالقانون

الإثنين، 05 يوليه 2021 07:00 م

حياة كريمة: إطلاق مبادرة تستهدف محو الأمية الصحية فى الريف

الخميس، 08 أبريل 2021 08:45 م

تفعيل برامج محو الأمية.. أبرز طرق مواجهة الزيادة السكانية

الأحد، 04 أبريل 2021 02:00 ص

"نور" ملكة ذوى الهمم فى بنى سويف.. بالعلم والعمل جعلت من نفسها قدوة.. حصلت على محو الأمية فى سن الـ28 حتى وصلت للماجستير.. وتؤكد: أحب العمل فى المشغولات اليدوية وأحلم بالدكتوراه.. وأتمنى إقامة مشروع خاص

الخميس، 01 أبريل 2021 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة