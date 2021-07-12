سكرتير اللجنة الأولمبية: نشارك بأكبر بعثة فى تاريخ مصر وعلى مستوى أفريقيا

إبراهيم حسان

قال المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، إن بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو، هى أكبر بعثة فى تاريخ مصر، وأكبر بعثة فى ذات الوقت فى تاريخ القارة الإفريقية، حيث تشارك القاهرة فى أولمبياد طوكيو 2021، بعدد 134 لاعبا ولاعبة، بينما كانت أكبر بعثة مصرية سابقة فى أولمبياد ريو 2016 والتى شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

أضاف العريان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية ON، قائلا: "سيكون لدينا 134 لاعب ولاعبة فضلاً عن 12 لاعبا احتياطيا سيكونون ضمن البعثة المغادرة لطوكيو"، موضحا أن البعثة المصرية ليست الأكبر فقط من ناحية حجم المشاركة فى أعداد اللاعبين واللاعبات، لكن أيضا من جهة الألعاب الأولمبية حيث تأهلت مصر فى نحو 23 لعبة أوليمبية فى دورة طوكيو، وهو ما يعد رقما قياسيا فى تاريخ مشاركات مصر الأولمبية.

وكشف سكرتير عام اللجنة الأولمبية، عن أن حجم البعثة بمكوناتها، من اللاعبين والإداريين والفنيين تجاوز 250 فردا ما بين أعضاء لجنة طبية وموظفين ومدربين وأطباء وكافة العناصر المكملة للبعثة، متابعا: " أفراد البعثة الكلى سيغادرون على مراحل متفرقة وليس دفعة واحدة حيث سيغادر أول دفعة الخميس المقبل، وتضم نائب رئيس البعثة وبرفقته أحد أعضاء اللجنة الطبية، وبعض الموظفين لاستلام الغرف فى القرية الأولمبية والاشراف على جاهزية القرية، لاستقبال اللاعبين على أن يبدأ توافد اللاعبين تباعًا فى شكل وفود أيام 16 و17 و18 يوليو، حيث أن الافتتاح سيوافق 23 يوليو وعلى أن تختتم الدورة فى الثامن من أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن قواعد اليابان الجديدة تشترط تواجد اللاعبين والمدربين قبيل خمسة أيام فقط قبل اللعب، ومسموح خلالهم بالتمرين بخلاف الدول التى بها فارق توقيت، بأكثر من ستة ساعات يسمح لها بيوم زيادة- حسب قوله.