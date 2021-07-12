اليوم السابع
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رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:31 م
رئيس الوزراء يلتقى وفد شركة "سنام" الإيطالية للطاقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع ماركو ألفيرا، رئيس شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى إليكتريك، وجيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي مصر.
 
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "سنام" في القاهرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، ومستوي التعاون القائم بين الجانبين، ومبدياً تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخري، بما في ذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
 
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع شركة "سنام" في مجال التحول الأخضر، بما في ذلك انتاج "الهيدروجين"، حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لاسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء

الحكومه

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