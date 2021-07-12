حرائق هائلة بكاليفورنيا والغرب الأمريكى تؤثر على خطوط نقل الكهرباء..صور وفيديو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن رجال الإطفاء الذين يعملون فى درجات حرارة مرتفعة صارعوا لاحتواء أكبر حريق هائل فى كاليفورنيا هذا العام، بينما حثت جهات تشغيل الطاقة الناس على الحفاظ على الطاقة بعد حريق هائل فى ولاية أوريجون المجاورة، أدى إلى تعطيل تدفق الكهرباء من ثلاثة خطوط نقل رئيسية.



حرائق كاليفورنيا





وأشارت الوكالة إلى أن مساحة كبيرة من الغرب احترقت خلال أمس، الأحد، فى درجات حرارة مرتفعة للغاية من المتوقع أن تستمر خلال اليوم. وأصدرت شركة تشغيل الكهرباء المستقلة فى كاليفورنيا التى تدير شبكة الكهرباء بالولاية تنبيها مرنا لمدة خمس ساعات بدءا من الرابعة مساء الاثنين بالتوقيت المحلى وطلبت من المستهلكين الحفاظ على أكبر قدر من الكهرباء لتجنب أى انقطاع.



احد المنازل يحترق





وتغرق ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب الأمريكى فى عمق الجفاف، مما أدى إلى ارتفاع خطر الحرائق فى العديد من المناطق. فى ولاية أريزونا، تحكمت طائرة صغيرة سوم السبت خلال مسح لحريق هائل فى مقاطعة موهافى الريفية، مما أسفر عن مقتل كل أفراد طاقمها.



اشتعال النيران فى احدى السيارات





وفى ولاية أوريجون، انفجر حريق على مساحة 224 ميل أثناء اندفاعه عبر الأخشاب الثقيلة فى غابة فريمونت وينما الوطنية بالقرب من بلدة مقاطعة كلاماث فى نهر سبراج. وعطل الحريق الخدمة على ثلاث خطوط نقل تقدم 5500 ميجاوات من الكهرباء لكاليفورنيا المجاورة.



الحرائق





وكان أكبر حريق هذا العام فى كاليفورنيا يشتعل قرب الحدود مهن يفادا. ونما حريق بيكوارث المركب، وهو مزيد من حريقين سببهما البرق شمال بحيرة تاهو، زاد بمعدل القلق يوم الأحد ليمتد إلى 348 كيلومتر مربع. ومع ذلك، فإن رجال الإطفاء الذين يعملون فى درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية تمكنوا من اكتساب أرضية ومضاعفة احتواء الحريق إلى 20%.