حبس 5 متهمين أحدهم انتحل صفة ضابط لسرقة 250 ألف جنيه من سيدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة مركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس 5 متهمين بسرقة مبلغ مالى 250 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهم فى الموعد القانونى.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بتلقيه بلاغًا من ا"نوال.ك.ا"، 53 عامًا، ربة منزل، تقيم بعزبة أبو كيلة، التابعة لقرية سد خميس، بمركز سيدى سالم، تتهم فيه 4 أشخاص مجهولين، بسرقة مبلغ 250 ألف جنيه، من مسكنها.

وكشفت ربة المنزل صاحبة البلاغ، عن ارتداء أحد الأشخاص بين المجهولين الخمسة، ملابس شرطية، وأوهموها بأنهم ضباط شرطة، ويرغبون في تفتيش المسكن، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة المبلغ المذكور.

شكل اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، ترأسه العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدى سالم، ومعاونوه النقباء أحمد الزيني، وأحمد العيسوي، ومحمد أبو خشبة، وماهر المزين، لكشف حقيقة الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها.

بدأ فريق البحث الجنائى مهامه بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، ومداخل، ومخارج العزبة محل واقعة الجريمة، وفحص ما إذا كان هناك ثمة خلافات شخصية بين أصحاب البلاغ مع آخرين. فيما تبين أثناء الفحص بوجود سيارة متزامنة مع ارتكاب الواقعة تحمل لوحات معدنية بمحافظة الغربية.

وبالكشف، وفحص السيارة تبين أنها تابعة لمكتب تأجير سيارات بالغربية، أجرها أحد المتهمين، فى نفس يوم ارتكاب الواقعة، ويدعى "أح،م.س"، 47 عامًا، عامل بمصنع طوب، بعد ثبوت وجود عقد إيجار للسيارة المستعملة فى الجريمة يحمل أسمه، فيما القى القبض عليه وبمواجهته أقر بصحة ما توصل إليه فريق البحث الجنائي.

كما أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع كل من "أ.خ.أ."، 25 عامًا، موظف بشركة مقاولات، و"م.س.م.ع"، 32 عامًا، عامل بمصنع طوب، و و"م.إ.س"، 27 عامًا، نجار باب وشباك، وجميعهم يقيمون بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عن طريق التحريض، والاتفاق مع نجل زوج صاحبة البلاغ "ب.م.ه"، 45 عامًا.

القى القبض عليهم، وجرى اقتيادهم إلى مركز شرطة سيدى سالم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، أقروا بإرتكابهم الواقعة، وفق ما أقر به المتهم الأول مستأجر السيارة، بتحريض من وذلك من خلال تأجير سيارة ملاكى من أحد مكاتب تأجير السيارات فى محافظة الغربية، بمعرفة ثالث المتهمين الأربعة.

وبإرشادهم عن المبلغ المسروق، جرى ضبط 190 الف جنيه، من إجمالى المبلغ المسروق، فيما جرى ضبط السيارة، والسلاح النارى "طبنجة" المستخدمان فى الواقعة.

تحرر المحضر رقم 20853 لسنة 2021 جنح مركز شرطة سيدى سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.