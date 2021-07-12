حبس عامل 4 أيام في اتهامه بقتل زوجته لخلافات بينهما بالشرقية

الشرقية_ فتحية الديب

قررت نيابة أبو حماد، برئاسة المستشار محمد حماد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بقتل زوجته إثر تعديه عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة أبو حماد، من والد "ن.م.ع" 28 عاما ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى المركز يتهم فيه زوجها بقتلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية وفاة الزوجة إثر تعرضها للضرب من جانب زوجها عامل، والذى تعدى عليها بالضرب بيديه فى بطنها، إثر خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، وتم نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.